Sivas'ta 17 kaçak yakalandı
Sivas'ta, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında durdurdukları bir otobüste arama yaptı.
Aramada, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 17 kaçak tespit edildi.
Emniyete götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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