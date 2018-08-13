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Sivas'ta 4 kadın açık cezaevinden firar etti

Sivas'ta Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeşitli suçlardan hükümlü bulunan 4 kadın firar etti.

  • İHA
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Kılavuz Mahallesi'nde  bulunan Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeşitli suçlardan hükümlü bulunan Adana nüfusuna kayıtlı Gülcan Zengin Y., Sibel Ö., Nurcan K. ve Perihan Ş. sabah saatlerinde firar etti. İnfaz koruma memurlarının ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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