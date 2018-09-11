Sivas'ta 47 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekipleri 34 DG 6097 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde geçerli kimlik ve izin belgesi bulunmayan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 39 Afgan ve 8 Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 38 adet sahte belge ele geçirildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.