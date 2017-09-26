Sivas'ta 5 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Olay saat 17.30 sıralarında Alibaba Mahallesi 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı evin üçüncü katında yaşayan Salih Ağpolat'tan 5 gündür haber alamayan aynı binanın ikinci katında oturan annesi Gülhanım Ağpolat oğluna bakmak için üst kata çıktığında evden kötü bir kokunun geldiğini fark etti. Bunun üzerinde anne Ağpolat diğer oğlu Yunis Ağpolat'tan yardım istedi. Eve gelen ağabey kapıyı açamayınca polis ekiplerine haber verdi. Eve giren polis ekipleri şahsı yatağında hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi komşuların yardımıyla evden çıkarılarak Sivas Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Ağpolat'ın bazı hastalıkları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.