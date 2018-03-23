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Sivas'ta 5 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3'ü sevdiğini öne sürdüğü kızın ailesinden olmak üzere 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3'ü sevdiğini öne sürdüğü kızın ailesinden olmak üzere 5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
 
İşlediği cinayetlerin ardından gasbederek kaçtığı otomobille Kahramanmaraş'ta yakalanan zanlı Fırat Y. (28), İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
 
Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Fırat Y. tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
 
Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra köydeki bakkalda Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü.
 
İşlediği cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Y, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

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