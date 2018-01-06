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Sivas'ta 8 aylık bebek ölü bulundu

Sivas'ta 8 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Serdar-Dilek Koç çifti, oğulları Ömer Muharrem'i sabaha karşı beşiğinde hareketsiz buldu.

Ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 8 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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