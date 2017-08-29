Sivas'ta binlerce balık iş makineleriyle gömüldü
Su seviyesinin azalmasıyla balık ölümlerinin yaşandığı Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyündeki Yapıaltın Barajı'na su takviye edildi.
Telef olan balıklar ise iş makineleriyle kazılan kuyulara gömüldü.
Yapıaltın Sulama Birliği Başkanı Veysel Karani Subaşı, sulama sezonuna girildiğinde barajda 5 milyon metreküp su olduğunu, bu suyla da 8 bin dönüm ekili arazinin sulandığını belirtti.
BİNLERCE BALIK İŞ MAKİNESİYLE GÖMÜLDÜ
Suyun azalması sonucu oksijen yetersizliğinden balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren Subaşı, "Allah'a şükür şimdi suyumuz var, balık ölümleri olmayacak." dedi.
Subaşı, çiftçilere barajdaki su seviyesinin yükselmesi durumunda su verileceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.