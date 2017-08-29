Sivas'ta binlerce balık iş makineleriyle gömüldü

Telef olan balıklar ise iş makineleriyle kazılan kuyulara gömüldü.

Yapıaltın Sulama Birliği Başkanı Veysel Karani Subaşı, sulama sezonuna girildiğinde barajda 5 milyon metreküp su olduğunu, bu suyla da 8 bin dönüm ekili arazinin sulandığını belirtti.

BİNLERCE BALIK İŞ MAKİNESİYLE GÖMÜLDÜ

Suyun azalması sonucu oksijen yetersizliğinden balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren Subaşı, "Allah'a şükür şimdi suyumuz var, balık ölümleri olmayacak." dedi.

Subaşı, çiftçilere barajdaki su seviyesinin yükselmesi durumunda su verileceğini söyledi.