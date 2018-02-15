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Sivas'ta bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas'ta hafif ticari bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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Ç.Ç. yönetimindeki 58 UD 293 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye calışan İsmail Esmez’e (56) çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza da ağır yaralanan Ezmez olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Esmez hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Esmez’in cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, sürücü Ç.Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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