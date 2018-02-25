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Sivas’ta bir baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Sivas’ta bir baba, tartıştığı oğlunu öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre olay bugün akşam saatlerinde Sivas’ın Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.T.K. (63) ile oğlu İsmail K. (29) arasında, ikametlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce cinnet geçiren baba, oğlu İsmail K.'yı başından silahla vurarak ölürdü. İsmail K. olay yerinde hayatını kaybederken baba ise suç aletiyle birlikle polise teslim oldu. Cinayet ile ilgili inceleme başlatıldı.

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