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Sivas'ta bir işçi duvar örerken gözüne 10 santimetrelik çivi saplandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bahçe duvarı ören işçi, gözüne 10 santimetrelik çivinin saplanması sonucu yaralandı.

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Eşmebaşı köyünde yaşayan Ferhat Başaran (23), ördüğü komşusuna ait bahçe duvarının düzgün olmasını sağlamak için üzerine ip gerdi.

İpin bağlandığı 10 santimetrelik çivi, yerinden çıkıp Başaran'ın sağ gözüne saplandı.

Yakınları tarafından gözüne çivi saplı halde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen Başaran, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı işçinin babası Ömer Başaran, "Komşumuz İsviçre'de yaşıyor. İzne gelmişti. Bahçe duvarı örme işini bize verdi. Oğlum duvar örmek için ip germişti, çivi geri dönüp oğlumun gözüne saplandı. 10 santimetrelik bir çivi." diye konuştu.

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