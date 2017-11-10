Sivas'ta çirkin gelin tartışması

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir konfeksiyon firması binanın dış cephesine işlenmiş reklam çalışması gelin ve damak çizimi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yaklaşık 10 metre büyüklükteki çizim pek başaralı olmasa da, reklamda amaçlandığı gibi dikkat çekmede başarılı olunmuş.

İlginç reklam yerinde olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarında da dikkat çekiyor.