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Sivas'ta çirkin gelin tartışması

Binanın dış cephesine işlenen gelin ve damadın yer aldığı reklam çizimindeki gelin çirkinliği ile dikkat çekti

  • İHA
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir konfeksiyon firması binanın dış cephesine işlenmiş reklam çalışması gelin ve damak çizimi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yaklaşık 10 metre büyüklükteki çizim pek başaralı olmasa da, reklamda amaçlandığı gibi dikkat çekmede başarılı olunmuş.
 
İlginç reklam yerinde olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarında da dikkat çekiyor. 

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