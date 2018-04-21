Sivas'ta 'Din İstismarı ile Mücadele' paneli

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftü Vekili Mehmet Şahin, 'Dini istismar ederek bozgunculuk yapan, kan döken ve aslında kendi çıkarları için Müslümanların maddi ve manevi varlığına göz diken bu hain şebekeler en çok zararı gençlerimize vermeye çalışmıştır." dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek toplumun ve özellikle de gençlerin dini istismar eden bu hain örgütlerin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması ve yeni ihanet şebekelerinin türememesi adına bu programların önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 'Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele' konulu panele geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan'ın oturum başkanlığını yaptığı panele, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, Ankara Müftülüğü Vaizi Neşe Okuroğlu panelist olarak katıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ahmet Oğuz, gençlere FETÖ elebaşının vaazlarından ve rüyalarından bahsederek insanları nasıl kandırdığını anlatarak,"FETÖ elebaşı, bir düşünür ve alim olmayıp, küresel güçlerce desteklenmiş bir projenin parçasıdır. Aklını ve emeğini şer odakların hizmetine sunmuş olan bu meczup, önceleri vaiz kimliğiyle örgüt mensuplarının dini duygu ve düşüncelerini yönetme imkanı elde etmiş, böyle değerli bir görev ve statüyü istismardan çekinmemiştir. Her ne kadar ayet ve hadis okusa da, İslami geleneğin klasiklerinden alıntılarla konuşsa da esasen hain bir elebaşı olan Gülen, bir din alimi olarak nitelenemez; bir hocaefendi olarak asla görülemez. Çünkü bir İslam alimi her şeyden önce dini yalnızca Allah'a haskılarak, samimi niyetlerle topluma örnek ve önder olur." şeklinde konuştu.

Vaize Neşe Okuroğlu ise,"Din istismarı konusu, bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesine de dönüşmüştür. Dini olduklarını ve İslam'ı temsil ettiklerini iddia ederek bozgunculuk yapan, kan döken FETÖ, DEAŞ, gibi terör örgütleri, en büyük zararı Müslüman toplumlara, birlik ve beraberliğimize, geleceğimize ve gençlerimize vermektedir." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda KYK İl Müdürü Tunç katılımcılara hediye takdim etti.