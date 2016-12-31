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Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıldönümü kutlandı

Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.

  • DHA
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Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan programda konuşan AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethinin önemine değindi, bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Şimşek, "Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombaları, çatışmaları, savaşları, yaşamını yitirmişleri, kolu, bacağı kopmuşları, yetim kalmış çocukları, dul kalmış kadınları, gözü yaşlı anneleri görmek canımızı acıtıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Bu yüzden genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalıdır. Fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi. 

Konuşmanın ardından Sivas Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Programda ayrıca AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Program, ilahi sanatçısı Mehmet Gökçe'nin 'Mekke' konulu ezgileriyle sona erdi.

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