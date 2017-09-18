Sivas'ta FETÖ'den 3 tutuklama
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- İHA
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişiye yönelik 14 Ağustos'ta il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri, İstanbul, Kayseri ve Eskişehir illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 6 şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumda bulunan 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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