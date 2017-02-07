Sivas'ta FETÖ'den 6 eski polis tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Daha sonra gerçekleştirilen operasyonlarla bu sayı 59'a yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., S.D.,M.A.,E.S., M.B.ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.T. ile S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sayısı 39'a çıkarken, 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamındaki firari 11 şüphelinin yakalanması için de arama çalışmaları sürüyor.