Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta FETÖ'den 6 polis daha tutuklandı

Sivas merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan görevinden ihraç edilen 6 polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İHA
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  • 3
  • 0
x

Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 polis daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  

  Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen aralarında rütbeli polislerin de bulunduğu kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 46 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen eski emniyet mensupları Ş.K., S.E., Z.S., M.A., M.Ç. ve İ.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı 25'e yükseldi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan 10 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

  (UY-CC-Y)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA