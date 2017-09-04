Sivas'ta hamile kadın 9 katlı inşaata çıkarak intihara kalkıştı

Olay akşam saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatta yaşandı. Daha önceki eşinden boşanarak işsiz olduğu öğrenilen S.A. ile birlikte nikahsız yaşamaya başlayan 1 çocuk annesi R.K. ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdi. Nikahsız eşi S.A.'yla iş bulup çalışması konusunda tartıştığı öne sürülen ve bir aylık hamile olan R.K., 9 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Genç kadını inşaatın çatısında gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri inşaatın girişine şişme branda açarak önlem aldı. Çatıya çıkan polis ekipleri de kadını ikna etmek için bir süre uğraştı. R.K. polislerden birlikte yaşadığı S.A.'nın yanına getirilmesini istedi. Bu isteğin yerine getirilmesinin ardından bir süre daha yukarıda bekledi. İnşaatın tepesinde ağladığı görülen R.K., daha sonra yapılan ikna çalışmaları sonucunda kendi isteği ile inşaattan indi. Sinir krizi geçirdiği belirtilen ve bir süre sakinleşmesi beklenen R.K. ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yakınları genç kadının birlikte yaşadığı S.A. ile sorunlar yaşadığını öne sürdü.