Sivas'ta iki kişinin yaralandığı kazada bir vatandaş kaza sonrasını sosyal medyadan canlı yayınladı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Harun C. idaresindeki 58 BV 382 plakalı otomobil Ahmet İ. idaresindeki 58 AB 154 plakalı otomobil ile cadde üzerinde kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda sürücüler yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Öte yandan kazada hasar gören 58 BV 382 plakalı otomobilde gaz kaçağı olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilden sızan gaza müdahale etti. Kazanın olduğu bölgede yaşayan Fahri Keskiner'in ise kaza sonrası sosyal medyadan canlı yayınlaması dikkat çekti.

Kaza sonrasını canlı yayın yaparak yayınladı

Kazanın olduğu mahallede yaşayan Fahri Keskiner kazayı sosyal medyada canlı yayınladığını belirterek, "Benim evim burası ve ailem çoluğum, çocuğum buradan gelip geçiyor. Buraya kasis yapın diyoruz. Yoldan geçen olabildiğine hızlanarak gaza basıyor. Bende telefonumla çekim yapıyorum. İnsanların duyması için canlı yayın yapıyorum. İnsanlar görsünler diye." dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.