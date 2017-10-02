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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Sivas-Malatya karayolunda Ulaş yönüne giden Hasan Yüksel'in (75) kullandığı 34 ZA 7463 plakalı otomobil, ilçe girişindeki kavşakta Şaban Avunduk (18) idaresindeki 58 EE 158 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Saniye (70) ve Ebubekir Yüksel (68), Sultan Köklü (71), Tamer (43) ve Zekiye Avunduk (49), 112 Acil Servis ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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