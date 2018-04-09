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Sivas'ta jandarmadan kaçakçılık operasyonları: 10 gözaltı

Sivas'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 16 gram esrar ve 2 bin 50 paket sigara ele geçirildi.

  • DHA
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 02-08 Nisan 2018 tarihleri arasında yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; sigara kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, izinsiz kazı ve ülkeye yasa dışı giriş suçları olmak üzere 6 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 50 paket kaçak sigara, 10 gram kubar esrar, 6 gram toz esrar ve 1 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ekipler, 3'ü yabancı uyruklu, 10 kişiyi gözaltına aldı.
 

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