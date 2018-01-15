Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suşehri ilçesi Erzincan-Tokat D-100 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Iğdır istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu.

3 BİNE YAKIN PAKET ELE GEÇİRİLDİ

Otobüste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde 2 bin 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.