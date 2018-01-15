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Sivas'ta kaçak sigara operasyonu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan yolcu otobüsünde 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suşehri ilçesi Erzincan-Tokat D-100 karayolunda yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında Iğdır istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu.

3 BİNE YAKIN PAKET ELE GEÇİRİLDİ

Otobüste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bagaj kısmında bulunan valizler içerisinde 2 bin 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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