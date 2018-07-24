Sivas’ta markete giren silahlı soyguncu 600 TL’yi alıp kaçtı
Sivas’ta markete giren silahlı soyguncu kasiyeri etkisiz hale getirerek kasadan paraları alarak kaçtı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın işlek caddelerinden Bağdat Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Silahlı markete giren soyguncu bayan kasiyere silahını doğrultarak kasada bulunan yaklaşık 600 TL’yi alıp, kiralık olduğu öğrenilen bir araçla Kayseri istikametine kaçtı. Soyguncuyu bir süre takip eden polis ekipleri yakalayamayarak elinden kaçırdı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soyguncunun benzer suçlardan sabıkası bulunan B.K. (41) olduğunu tespit etti. Olayda yaralanan olmadı. Soyguncunun bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.