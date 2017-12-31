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Sivas'ta Mekke'nin Fethi yürüyüşü yapıldı

Sivas'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1387'nci yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

  • İHA
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AGD Sivas Şubesi tarafından yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak her yıl düzenlenen Mekke'nin Fethi programı öncesi 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşte yılbaşı kutlamalarına tepki gösterildi. Mehter takımın da katıldığı yürüyüşte bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Çeşitli sloganların da atıldığı yürüyüş 4 Eylül Spor Salonu önünde sona erdi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethini kutlamak için yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Bu yürüyüşteki amacımız hem insanımızın hem de Sivaslı hemşehrilerimizin yılbaşını kutlamalarına engel olmak, bu kutlamalardan vazgeçirmek. Aynı şekilde Mekke'nin fethini kutlayarak bu geceyi daha mübarek kılmak" dedi.

Konuşmanın ardından grup Mekke'nin Fethi'nin yapılacağı salona geçti.

 

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