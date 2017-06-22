Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ramazan E. (31) yönetimindeki 38 GF 654 plakalı çimento yüklü tır, Sivas-Kayseri karayolu Çekem köyü yakınında Hasan Altınoluk'un (54) kullandığı 06 AGH 98 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Altınoluk'un 5 aylık hamile olduğu belirtilen gelini Fikriye (20), 2 yaşındaki torunu Hasan Eymen Altınoluk araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Hasan Altınoluk ile kızı Melike Altınoluk (16) ise Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Melike Altınoluk, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tır şoförü Ramazan E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren anne ve oğlunun kısa bir süre önce merkeze bağlı Güney köyündeki akrabalarının düğününe katılmak için Ankara'dan Sivas'a geldikleri öğrenildi.