Sivas'ta otomobil su kanalına düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.
- AA
İstanbul'dan Erzincan'a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında su kanalına düştü.
Sürücü Zilif kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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