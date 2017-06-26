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Sivas'ta otomobil su kanalına düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü.

  • AA
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İstanbul'dan Erzincan'a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında su kanalına düştü.

Sürücü Zilif kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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