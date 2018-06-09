Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta polisten kaçan otomobilden esrar çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde 670 gram esrar ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden uyuşturucu madde getirilerek Sivas'ta piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak araç içerisinde bulunan H.Y. ve U.K. köy yollarını kullanarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan araçta yapılan aramada 670 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA