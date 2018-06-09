Sivas'ta polisten kaçan otomobilden esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden uyuşturucu madde getirilerek Sivas'ta piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri şüpheli aracı durdurmak istedi. Ancak araç içerisinde bulunan H.Y. ve U.K. köy yollarını kullanarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan araçta yapılan aramada 670 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.