Sivas'ta terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- AA
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ve Zara ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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