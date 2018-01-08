Sivas'ta terör operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ve Zara ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.