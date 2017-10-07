Sivas'ta trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
Emin Şahin'in (50) kullandığı 58 HA 697 plakalı traktör, ilçeye bağlı İğecik köyü yakınlarındaki Zırlah Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.
Sürücü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in ağabeyi Tuncer Şahin, "Abim geri geri gelirken hakimiyeti kaybetti, traktörü kaçırdı." dedi.
Cenaze, otopsi için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Otomobil ağaçlara çarptı: 3 yaralı
Diğer kazada ise Kayseri'den Sivas istikametine seyreden Olcay Özpolat (42) yönetimindeki 38 NF 945 plakalı otomobil, Gürçayır Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Özpolat (44) ve Harun Dalkılıç (52) yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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