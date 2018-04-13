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Sivas'ta yok artık dedirten olay! Sadettin Köpek'e pusu kurmak için belediyeden otobüs istediler

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, dizideki karakterlerden biri olan 'Saadettin Köpek’e pusu kurmak için Sivas Belediyesi'nden otobüs isteyince belediye yetkilileri sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu durum akıllara, daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır karakteri için gazetelere ilan verilmesini ve cenaze namazının kılınmasını getirdi.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek karakterinin Sivas’a geleceğini öğrenen Sivaslılar, 'Köpek’e pusu kurmak için hem telefonla arayarak hem de sosyal medya üzerinden Sivas Belediyesi'nden otobüs istedi.

Taleplerin artması üzerine belediye yetkilileri sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Kıymetli Yiğidolar. Diriliş dizisinin 115. bölümünde Saadettin Köpeğin Sivas Taşlıdere mevkiine geleceği ve pusu kurulması için vatandaşlarımızın Belediyemiz otobüsleri ile Taşlıdere’ye taşınacağı konusu doğru değildir. Çılgın Sivaslı Alpler. Lütfen senaryoya müdahale etmeyelim.” denildi.

Tarihte yaşamış olan Sadettin Köpek, 1239 yılında, Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca tarafından öldürülmüştü.

Daha önce de Kurtlar Vadisi dizisinde ölen Çakır tiplemesi için Türkiye’de birçok ilde cenaze namazı kılınmış, gazetelere taziye ilanları verilmişti.

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