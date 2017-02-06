Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

1 mİlyar dolar dış ticaret fazlası

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Bursa’da yaptıkları üretim ve ihracat ile yılda 1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi. Eroldu “Ülke ekonomisine katkımız budur. Yatırım ve istihdama da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.