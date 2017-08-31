Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında D-200 karayolu Zara ilçesi Tepeköy köyü Kanlıarmut mevkiinde meydana geldi. Ağrı'nın Doğubeyaz ilçesinden Ankara'ya giden Desi Sosa yönetimindeki 74 AG 653 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüsün altında sıkışan sürücü Desi Sosa olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Seyfettin Ataş (55), Atilla Çetin (28) ve Nihat İbik (46) yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Sivas'a sevk edildi.

Sürücü Sosa'nın cenazesi ise İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.