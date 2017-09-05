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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta yolcu otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaraladı.

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Kaza Sivas'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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