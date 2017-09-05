Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta yolcu otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaraladı.
- İHA
Kaza Sivas'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesine bağlı Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.