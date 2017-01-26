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Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı

SİVAS'ta yolcu otobüsünün önünde giden TIR'ın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

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Kaza, gece yarısı Sivas-Erzincan karayolunun 5'inci kilometresindeki Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nden Artvin'e giden Sadık Pineci yönetimindeki 02 KP 62 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeni ile görüş uzaklığının azaldığı bölgede, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sivas'tan Erzincan'a giden Yusuf Tercanlı yönetimindeki 24 AH 700 çekici ve 24 EC 036 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorse kısmına çarpan otobüsün önünde hasar oluşurken, yolculardan 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada hafif yaralanan Nurcan Gündüz (28), Nuri Kaplan (34), Büşrü Dağ (19), Tahsin Karakız (51), Gülsüm Kaya (31) ile ikiz cocukları Sefa (9) ve Merve Kaya (9), Numune Hastanesinde, Fatime (38) ile Zeynep (8) ve Mustafa Görgöze (11) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. 
 
Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular başka bir otobüse alınarak yollarına devam etmelerisağlandı. Kaza sonrası Sivas-Erzincan karayolu tek şeridinde trafik bir süre aksadı. İş makinesi yardımı ile otobüs çekilerek, yolun yeniden ulaşıma açılması sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 
 

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