Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilme anı araç kamerasında
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilme anına ilişkin araç içi kamera kayıtları ortaya çıktı.
- AA
Araçtaki sabit kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yanında oturan yolcuyla sohbet etmesi, otobüsün refüje çarparak devrilmesi yer alıyor.
Tokat'tan Erzincan yönüne giden Nejdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, Akıncılar ilçesi girişinde devrilmiş, sürücünün hayatını kaybettiği kazada 36 yolcu yaralanmıştı.
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