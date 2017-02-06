Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilme anı araç kamerasında

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilme anına ilişkin araç içi kamera kayıtları ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Araçtaki sabit kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yanında oturan yolcuyla sohbet etmesi, otobüsün refüje çarparak devrilmesi yer alıyor.

Tokat'tan Erzincan yönüne giden Nejdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, Akıncılar ilçesi girişinde devrilmiş, sürücünün hayatını kaybettiği kazada 36 yolcu yaralanmıştı.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Babam gibi kahraman olacağım'

'Babam gibi kahraman olacağım'

Niğde'de esrarengiz köpük

Niğde'de esrarengiz köpük

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi

Yürüyen saray kendine hayran bıraktı

Yürüyen saray kendine hayran bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA