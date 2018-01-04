Sivas'taki FETÖ davasında karar

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 18 sanıktan 12'si 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ömer Cevit, Ümit Erkan Vurdem, Erol Pala, Ali Feyzullah Şahin, Ramazan Bulduk, Ahmet Ali Korkmaz ile tutuksuz sanıklar F.T, İ.Ö.U, S.Y, Y.T, A.B, A.G, Ferruh Balaban, Fikret Özkan, Durmuş Tatlılıoğlu, Sefa Gültürk ile sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Harun Dönmez ile Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Veysel Tıkaç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.

Cumhuriyet Üniversitesinde "akademisyenler imamı" ve "doktorlar ve mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Veysel Tıkaç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sohbetlerde dini bilgiler verdiğini iddia eden Tıkaç, "Terör ve terör örgütlerini kınıyorum. 15 Temmuz'u yapanların Allah bin türlü belasını versin, ByLock kullanmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliyemi ve beratimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Ömer Cevit ise üniversitede rektör adayı olduğunu, bunun demokratik bir hak olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin adayı olmadığını öne süren Cevit, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, ByLock kullanmadım. Hakkımda beyanları olan tanıkların beyanları doğru değil, 18 aydır tutukluyum ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Ali Feyzullah Şahin de önceki beyanlarını tekrar ederek, örgütün herhangi bir yapısında yer almadığını ve Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savundu. 16 aydır tutuklu olduğunu belirten Şahin, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini ve beratini talep etti.

Tutuklu sanık Harun Dönmez ise Sultan Murat Koleji'nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu belirterek, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Çalışanların işe girip çıkması bilgim dışındadır. Geçimim için kolejde çalıştım, 10 aydır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Örgütün "doktorlar ve mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Bulduk da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Terörist değilim, hiçbir terör örgütünden emir almadım. Adımın böyle bir terör örgütüyle anılmasından rahatsızım. ByLock kullandığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan "gaybubet evinde" yakalanan örgüt yöneticisi Veysel Tıkaç'a 15 yıl, Ramazan Bulduk'a 13 yıl 6 ay, Ahmet Ali Korkmaz'a 12 yıl, Ümit Erkan Vurdem'e 10 yıl, Ömer Cevit, Erol Pala, Harun Dönmez, Ferruh Balaban ve Fikret Özkan'a 7 yıl 6'şar ay, Ali Feyzullah Şahin ve Durmuş Tatlılıoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Sefa Gültürk'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanıklar Ömer Cevit, Ali Feyzullah Şahin, Harun Dönmez ve Erol Pala'yı tahliye eden heyet, tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B, F.T. ve A.G'nin beraatine hükmetti.