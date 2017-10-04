Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas'taki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 7'si, tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

  • DHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 astsubay tutuklanırken, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 8'i daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklanırken, 1 yarbay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, gözaltında bulunan 20 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli ise aranıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeşehir'de otobüs devrildi

Bahçeşehir'de otobüs devrildi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA