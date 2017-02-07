Sivas'taki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 59 oldu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine 11 gün önce operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Bugün ise görevden uzaklaştırılmış 13 eski polis hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki firari 11 şüphelinin yakalanması için de arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon kapsamında bugüne kadar 33 eski polis tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 16 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 7 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.