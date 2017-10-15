Sivas'taki yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen 1’i çocuk üç kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Kandemir Mahallesi’nde bulunan Özgür Değer'e (38) ait evde meydana geldi. Yangını, evden yükselen dumanları fark eden komşular ihbar etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evde bulunan Özgür Değer (38), Hesna Değer (65) ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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