Sivas'taki yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Kandemir Mahallesi’nde bulunan Özgür Değer'e (38) ait evde meydana geldi. Yangını, evden yükselen dumanları fark eden komşular ihbar etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evde bulunan Özgür Değer (38), Hesna Değer (65) ve 2 yaşındaki Ahmet Necdet Değer dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.