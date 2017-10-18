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Siverek kırsalında top mermisi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yeditaş Mahallesi'nde patlamamış top mermisi bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yeditaş Mahallesi sakinleri tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, paslı top mermisinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma İl Komutanlığından sevk edilen bomba imha uzmanları, üzerinde  herhangi bir tarih ve yazı bulunmayan top mermisini mahalle dışına çıkararak fünye ile imha etti. İmha edilen mühimmatın patlama sesi mahallede korkuya neden olurken, bazı mahalle sakinleri yaşananları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, gerekli numuneleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. 

Mahalle sakinlerinden Emrah Yaman, mühimmatı fark ettiklerini ve durumu jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Bulunan mühimmatın ne zamana ait olduğu konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

 

 

18.10.2017 20:25:00  TSI

NNNN

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