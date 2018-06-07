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Siverek'te 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Viranşehir karayolunun 15´inci kilometresindeki Yücelen Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Ramazan Bakır yönetimindeki 63 ED 377 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adnan Ağırtaş'ın kullandığı 07 F 9127 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Veysi Bakır ve İrfan Ağırtaş yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acilde tedaviye alınan yaralılardan Ramazan ile Veysi Bakır´ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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