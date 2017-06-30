Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Siverek'te akrabalar arasında taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi´nde, akraba 2 ailenin fertleri arasında çıkan, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, bugün sabah saatlerinde Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan, akraba olan ve ikisinin de soyisimleri Canlı olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında aralarında kadınların da bulunduğu taraflar birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. Bu sırada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tüfekten de havaya ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine zırhlı araçlarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, taş ve sopalara hedef olan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri araştırmasında kavgaya karıştığını saptadığı 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Genç kadın kırdığı bilekliğin fiyatını duyunca bayıldı

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA