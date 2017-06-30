Siverek'te akrabalar arasında taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan, akraba olan ve ikisinin de soyisimleri Canlı olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında aralarında kadınların da bulunduğu taraflar birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. Bu sırada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tüfekten de havaya ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine zırhlı araçlarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, taş ve sopalara hedef olan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri araştırmasında kavgaya karıştığını saptadığı 8 kişiyi gözaltına aldı. Kavgaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.