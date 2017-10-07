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Siverek'te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

Şanlıurfa´nın Siverek İlçesi´nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4´üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.

Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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