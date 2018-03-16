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Siviller terör işgali altındaki Afrin'den kaçıyor

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ işgali altında olan Afrin'de halk, terör örgütünün tüm engellemelerine karşın ilçe merkezinden kaçıyor. Sivillerin teröristlerin oluşturduğu engelleri kazma, küreklerle aşmaları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de halk, terör örgütünün tüm engellemelerine karşın ilçe merkezinden kaçıyor. Sivillerin teröristlerin oluşturduğu engelleri kazma, küreklerle aşmaları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.

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