'Sivillere zarar vermeyin' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu için güvenlik güçlerine "Asla siviller zarar görmesin" talimatı verdi. 3 ay içinde tamamlanması beklenen operasyon sırasında, sivillerin zarar görmemesi için adeta iğne ile kuyu kazılacak. Afrin'e hava harekâtı yapılmaması başta olmak üzere her türlü önlem alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu ve arka arkaya yapılan güvenlik zirvelerinde, "Sivillere asla zarar verilmeyecek. Bütün planlama ve operasyon buna göre yapılsın" talimatı verdi. Güvenlik güçleri ve ilgili birimler de bu talimata uygun şekilde planlama yapıyor. Terör örgütünün sivil halkı kalkan olarak kullandığı Afrin'e girildiğinde, havadan bombardıman olmayacak. Tıpkı Güneydoğu'da olduğu gibi iğne ile kuyu kazarak bir ilerleme sağlanacak.

MENBİÇ'TE DE GERİ ADIM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bu süreçti tavrını da eleştirdi ve şu mesajları verdi:

"CHP'nin ÖSO'ya ilişkin sözlerine iyi cevap verelim. Doğruları anlatalım. Milletin kafasını karıştırıyorlar.

Afrin konusunda Türkiye'nin kararlılığını herkes gördü, görmeye devam edecek. Menbiç konusunda da geri adım atmayacağız. 'Menbiç'ten çıkmayız' diye açıklama yapılmış. Ne derse desinler artık bizim yolumuz belli. Bundan dönüş yok.

Söz söyleme zamanı geride kaldı, icraat zamanı artık. ABD şunu demiş, bunu demiş bizim için önemli değil. Biz söylenecek her şeyi söyledik. Bu süreçte, Latin Amerika gezisini de ertelemeye karar verdik. Bu süreçte doğru olmazdı."

HENDEKÇİ TERÖRİSTLER AFRİN'DE

Devletin zirvesinde bölgedeki dengeler ve operasyona ilişkin şu değerlendirmeler öne çıkıyor:

Terör örgütü ve PKK'nın şu anda 3 hedefi var: Operasyon sivillere yönelik algısı oluşturmak, bölgedeki enerji kaynakları ve bir Kürt bölgesi oluşturmak.

Afrin'in nüfusu 200 bin civarındaydı ama örgüt Afrinli olmayanları da toplayarak 450-500 bine çıkardı.

Örgüt sivil halkı kalkan yapıp Menbiç güzergâhına kaçacak. Asıl yığınak ve silahlar o bölgede. Silah yardımı bu bölgede havalimanı olduğu için uçaklarla geliyor.

Harekât hazırlanan takvimden hızlı ilerliyor. Burse'ya Dağı'nın ele geçirilmesi için 15 günlük süreç öngörülüyordu ama daha önce ele geçirildi. 7 ayrı noktada tam kontrol ve kuşatma sağlandıktan sonra Afrin merkeze girilecek.

Terör örgütü, daha önce Türkiye sınırlarında uyguladığı hendek ve tünelleri burada da devreye sokuyor. Afrin'deki toplam 8 bin teröristten 2 bin 500'ü Türkiye'de hendek kazan çocuk yaştaki teröristler.

Kaynak:SABAH