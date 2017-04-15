Tuğgeneral Biçer'in 15 Temmuz'da gözaltına alındığı ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu teamüllerin dışına çıkarak askeri törenle karşılayan Bandırma 6. Anajet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ahmet Biçer'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sıkıyönetim komutanı olarak atanacağı belirtilen komutanlardan bir olduğu iddia edilince generalle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Savcının takipsizlik kararı istediği Tuğgeneral Ahmet Biçer ve Tümgeneral Gürsel Öztürk mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Bunun üzerine Ahmet Biçer, Milli Savunma Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan atama kararnamesine göre yeni görevine atandı. Tuğgeneral Ahmet Biçer, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevlendirildi. Gürsel Öztürk ise, Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanlığı'na atandı.

TEPKİ YAĞDI

Skandal törene milyonlarca kişi tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden eleştirilerini dile getiren vatandaşlar, skandalla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama bekledi. CHP liderine selam duran askerlerle ilgili 'gereken soruşturma yapılsın' çağrısı yaptı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın, Ahmet Biçer hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile özel olarak ilgilenen Tuğgeneral Ahmet Biçer'in gözaltı sürecinde Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Biçer'in darbeciler tarafından derdest edildiğini gördüğünü iddia etmişti.(Sabah)