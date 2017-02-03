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Soba gazından zehirlenen baba ve kızı canından oldu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti.

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Durhasanlı köyünde müstakil bir evde yaşayan Dede Demirbaş (94) ve kızı Sultan Demirbaş (52) ısınmak için sobayı yaktıktan sonra yattı. Baba ve kızı gün boyu kendilerinden haber alamayan yakınları tarafından odalarında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. İlk tespitlere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen baba ve kızının cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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