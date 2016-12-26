Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Soba yakarken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak hayatını kaybetti.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
x

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hacı Ömer Dündar (82), evindeki sobayı yakmak istedi. Bu sırada kıyafetleri tutuşan ve söndüremeyen yaşlı adam, panikle evden çıkmak istedi. Dündar, söndüremediği kıyafetleriyle yanarak evin kapısının önünde yaşamını yitirdi.

Hacı Ömer Dündar'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA