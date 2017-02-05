Sobadan zehirlenen öğretmenin hayatını köy halkı kurtardı

Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Tıkızlı Köyü'nde sobadan sızan gazdan zehirlenen öğretmen Abdullah Aygün'ü kurtarmak için köy halkı seferber oldu. Aygün'ü çadır bezine koyarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta anayolda bekleyen ambulansa yetiştiren köylüler hayatını kurtardı.

Malazgirt İlçesi'ne 49 kilometre uzaklıktaki Tıkızlı Köyü'nde ücretli öğretmenlik yapan Abdullah Aygün, kaldığı lojmanda sabaha karşı sobadan sızan gazdan zehirlenince komşularını arayıp yardım istedi. Komşuları kusturmaya çalışıp yoğurt yedirdiği öğretmen için muhtar 112 Acil Servis'i ayarak yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans köye 3 kilometre uzaklıktaki ana yola kadar gelip beklemeye başladı.

Köylüler de çadır bezine koydukları öğretmen Abdullah Aygün'ü bir çadır bezine koyup karda bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Sağlık ekibinin ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen tedaviye alındı. Doktorlar öğretmen Abdullah Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Köy muhtarı Mehmet Bozkurt, "Öğretmenin zehirlendiği duyunca hemen yoğurt yedirip, kusturduk. Yolumuz kardan kapalı olduğu için yaklaşık 3 kilometre öğretmeni çadırda taşıyıp, ambulansa yetiştirdik. Öğretmenimizin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince çok sevindik" diye konuştu.