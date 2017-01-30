Şoför direksiyon başında oyun oynadı
Bursa'da halk otobüs sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynadı. O anlar bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.
- İHA
Görüntülerde seyir halindeyken rahat tavırlarla telefonuyla ilgilenen şoförü fark eden bir yolcu, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şehir merkezindeki otobüs sürücüsünün 2 dakika kadar telefonu elinden bırakmadığını, dikkat çekmemesi için çok fazla çekemediğini belirten yolcu, “Otobüslerde neden kaza oluyor? İşte sebebi ortada" diye konuştu.
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