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İngiliz savaş gemisi Karadeniz'e gitti

İstanbul Boğazı'nı bugün öğle saatlerinde geçen Kraliyet Donanma gemisi, Soğuk Savaş'tan bu yana Karadeniz'e açılan ilk İngiliz destroyeri oldu.

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İngiliz savaş gemisi HMS Daring, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in Karadeniz'e savaş gemisi göndereceği Ocak ayı sonunda İngiliz basınında yer almıştı.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA BİR İLK

Söz konusu adım, Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.Basına yansıyan haberlerde, uçaksavar roketleri taşıyan savaş gemisinin Ukrayna'ya gideceği belirtilmişti. Savaş gemisindeki yüzlerce asker, Ukrayna topraklarındaki gizli NATO tatbikatına katılacak

NATO'nun önemli üyesi İngiltere, geçen yıl Rusya sınırına asker ve savaş uçakları göndereceğini duyurmuştu. Bu açıklamayla birlikte NATO-Rusya arasındaki sürtüşmenin de fitili ateşlenmiş oldu.

Binlerce ABD, İngiliz, Alman ve diğer ülkelerden gelen NATO askerleri, halihazırda Rusya sınırlarındaki tatbikatlara katılıyor.

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